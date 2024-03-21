Ольга Латунова: Студентка Университета «Дубна» – чемпионка России по практической стрельбе

Ольга выросла в Туле. С детства занималась практической стрельбой из пневматического пистолета и айкидо (у нее синий пояс); окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Успешно занималась вокалом и даже стала победительницей на двух международных конкурсах.
В 15 лет Ольга стала абсолютной чемпионкой на Первенстве России по пневматике среди мужчин и женщин (соревнования проходили в Дубне).
После школы у Ольги Латуновой было два варианта: остаться в Туле и поступать в Политехнический институт (ТулГУ) и параллельно в музыкальный колледж на академический вокал или стать студенткой Университета «Дубна» и, параллельно с учебой, работать инструктором по стрельбе у главного тренера сборной России. Ольга выбрала второй вариант - поступила в Университет «Дубна» и стала инструктором в военно-спортивном клубе «Спарта».
В Университете она выбрала кафедру «Прикладная информатика», и это было для Ольги вызовом, поскольку информатикой в школе она не очень интересовалась (сдавала ЕГЭ по физике). Учеба в Университете стала отличным поводом подтянуть информатику.
В этом интервью Ольга Латунова рассказывает о своем любимом виде спорта, а еще о том, как можно одновременно учиться в университете, работать в двух местах, тренироваться почти каждый день, по выходным ездить на соревнования, да еще и побеждать на чемпионатах России.
– Ольга, расскажите, пожалуйста, почему вы увлеклись практической стрельбой? Как попали в этот спорт?
– Когда мне исполнилось 5 лет, папа подарил мне пневматическую винтовку. В 10 лет я случайно попала на секцию в тогда еще не существующий официально вид практической стрельбы ActionAir (пневматический пистолет) к своему первому тренеру Андрею Евгеньевичу Кирьянову, который привил мне культуру и любовь к работе с оружием. В 2018 году прошел первый Чемпионат России по практической стрельбе из пневматического пистолета. Это событие стало отправной точкой в моей спортивной карьере. У меня тогда появилась команда, множество знакомых со всей России и первая серьезная медаль, о которой я мечтала с раннего детства. Мы выиграли золото в командном зачете. Мне тогда было 13 лет.
– Какое соревнование в вашей жизни оказалось самым запоминающимся?
– Я никак не могу определиться между двумя соревнованиями: первый чемпионат России по пневматике 2018 года или мой последний чемпионат России по огнестрельной стрельбе 2023 года.
Первый чемпионат был примечателен тем, что я узнала уровень соревнования уже на награждении, когда прочитала слова «Чемпионат России» на медали.
На своем последнем чемпионате России я выполнила норматив мастера спорта, правда по требованиям для мужчин. Из-за того, что «женская» категория не открылась на том матче, мне не смогли присвоить звание мастера спорта. И подобная история со мной происходит уже в четвертый раз.
– Но вы же знаете, что однажды количество перейдет в качество! Понятно, что выполнить мастера спорта – цель любого спортсмена. Какие еще задачи в связи с практической стрельбой вы перед собой ставите?
– Если говорить о спортивных целях, то я очень хочу получить звание заслуженного мастера спорта (ЗМС), и маленькими, но верными шагами двигаюсь в этом направлении. На ближайший год у меня в планах все-таки выполнить мастера спорта так, чтобы мне его присвоили.
"А если говорить о глобальных задачах, связанных с практической стрельбой, я готова участвовать в любых мероприятиях, посвященных популяризации практической стрельбы в России, и очень хочу способствовать ее развитию".
– Что самое привлекательное и что самое трудное в вашем виде спорта?
– Самое привлекательное – это люди, знакомства, которыми обрастаешь. Ведь практической стрельбой занимаются люди самых разных профессий и разного образа жизни – общаться с такими разными людьми очень интересно.
Самое трудное, как и в любом виде спорта – собраться на соревнованиях. На крупных соревнованиях очки, заработанные в первый день, можно легко потерять из-за одной ошибки в один из последующих дней.
В подготовке к соревнованиям есть существенная трудность – невозможность стрелять из огнестрельного пистолета, например, в Дубне. Ближайшие от Дубны стрельбища находятся в Москве и Твери. Техника движений успешно отрабатывается на тренировке по пневматической дисциплине, но работа с оружием, его отдачей, весом, спусковым крючком – этого из пневматики не отработаешь.
– Что бы вы посоветовали ребятам, которые сомневаются, стоит ли заниматься пневматической стрельбой?
– Я им советую не сомневаться! Практическая стрельба – прекрасный вид спорта, который подходит и детям, и взрослым; и профессиональным спортсменам, и любителям. Даже если нет спортивных амбиций, практическая стрельба очень хорошо развивает умение быстро принимать решения, адаптироваться в неожиданных обстоятельствах, развивает целеустремленность и дисциплинированность. Учась в ИСАУ университета «Дубна», я понимаю, что все эти качества нужны не только спортсменам, но и айтишникам тоже.
– А где вы тренируетесь в Дубне и сколько на это нужно времени?
–Я продолжаю тренироваться в «Спарте». Для ребят, которые входят в сборную Московской области и в сборную России, тренировки проходят 5 дней в неделю по полтора часа. Это нормальная нагрузка, чтобы чего-то достичь. Раньше «Спарта» занималась предвоенной подготовкой, но сейчас от этого отходит. Практической стрельбой там занимаются с 2016 года.
– Ольга, расскажите, пожалуйста, где вы сейчас работаете?
–Я подрабатываю инструктором в военно-спортивном клубе «Спарта» и администратором в фитнес-клубе. До этого работала наставником по физике в онлайн-школе.
– Вы можете как-то использовать то, чему вас учат на направлении «Прикладная информатика» университета «Дубна» в своей сегодняшней работе в «Спарте» или в фитнес-клубе?
–То, чему меня научили на первом курсе, мне очень помогает рационализировать труд smm-менеджера и инструкторов. И в «Спарте», и в фитнес-клубе я активно внедряю использование гугл-таблиц, гугл-документов, гугл-форм. С этими инструментами гораздо проще вести отчетность.