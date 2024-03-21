Ольга Латунова: Студентка Университета «Дубна» – чемпионка России по практической стрельбе

– Ольга, расскажите, пожалуйста, почему вы увлеклись практической стрельбой? Как попали в этот спорт?

– Когда мне исполнилось 5 лет, папа подарил мне пневматическую винтовку. В 10 лет я случайно попала на секцию в тогда еще не существующий официально вид практической стрельбы ActionAir (пневматический пистолет) к своему первому тренеру Андрею Евгеньевичу Кирьянову, который привил мне культуру и любовь к работе с оружием. В 2018 году прошел первый Чемпионат России по практической стрельбе из пневматического пистолета. Это событие стало отправной точкой в моей спортивной карьере. У меня тогда появилась команда, множество знакомых со всей России и первая серьезная медаль, о которой я мечтала с раннего детства. Мы выиграли золото в командном зачете. Мне тогда было 13 лет.

– Какое соревнование в вашей жизни оказалось самым запоминающимся?

– Я никак не могу определиться между двумя соревнованиями: первый чемпионат России по пневматике 2018 года или мой последний чемпионат России по огнестрельной стрельбе 2023 года.

Первый чемпионат был примечателен тем, что я узнала уровень соревнования уже на награждении, когда прочитала слова «Чемпионат России» на медали.

На своем последнем чемпионате России я выполнила норматив мастера спорта, правда по требованиям для мужчин. Из-за того, что «женская» категория не открылась на том матче, мне не смогли присвоить звание мастера спорта. И подобная история со мной происходит уже в четвертый раз.

– Но вы же знаете, что однажды количество перейдет в качество! Понятно, что выполнить мастера спорта – цель любого спортсмена. Какие еще задачи в связи с практической стрельбой вы перед собой ставите?

– Если говорить о спортивных целях, то я очень хочу получить звание заслуженного мастера спорта (ЗМС), и маленькими, но верными шагами двигаюсь в этом направлении. На ближайший год у меня в планах все-таки выполнить мастера спорта так, чтобы мне его присвоили.

"А если говорить о глобальных задачах, связанных с практической стрельбой, я готова участвовать в любых мероприятиях, посвященных популяризации практической стрельбы в России, и очень хочу способствовать ее развитию".

– Что самое привлекательное и что самое трудное в вашем виде спорта?

– Самое привлекательное – это люди, знакомства, которыми обрастаешь. Ведь практической стрельбой занимаются люди самых разных профессий и разного образа жизни – общаться с такими разными людьми очень интересно.

Самое трудное, как и в любом виде спорта – собраться на соревнованиях. На крупных соревнованиях очки, заработанные в первый день, можно легко потерять из-за одной ошибки в один из последующих дней.

В подготовке к соревнованиям есть существенная трудность – невозможность стрелять из огнестрельного пистолета, например, в Дубне. Ближайшие от Дубны стрельбища находятся в Москве и Твери. Техника движений успешно отрабатывается на тренировке по пневматической дисциплине, но работа с оружием, его отдачей, весом, спусковым крючком – этого из пневматики не отработаешь.

– Что бы вы посоветовали ребятам, которые сомневаются, стоит ли заниматься пневматической стрельбой?

– Я им советую не сомневаться! Практическая стрельба – прекрасный вид спорта, который подходит и детям, и взрослым; и профессиональным спортсменам, и любителям. Даже если нет спортивных амбиций, практическая стрельба очень хорошо развивает умение быстро принимать решения, адаптироваться в неожиданных обстоятельствах, развивает целеустремленность и дисциплинированность. Учась в ИСАУ университета «Дубна», я понимаю, что все эти качества нужны не только спортсменам, но и айтишникам тоже.