Объединенный институт ядерных исследований - 68 лет

Дорогие коллеги, друзья, наши уважаемые ветераны!

От лица дирекции Института поздравляю с 68-й годовщиной основания Объединенного института ядерных исследований! В этот день мы всегда с благодарностью и теплотой вспоминаем отцов-основателей Института. Они создали научные школы, которые активно развиваются и сегодня, заложили основы научной программы и экспериментальной базы Института, поддерживали широкое международное сотрудничество. Но главное, что они передали следующим поколениям – это дух беззаветного служения науке.

Мы встречаем этот знаменательный день с осознанием важной роли, которую играет Институт в жизни каждого из нас, и с благодарностью отмечаем сам факт его существования и авторитет ОИЯИ в деле развития яркого открытого научного сотрудничества ученых и специалистов многих стран, сближения и взаимопонимания между народами.