Объединенный институт ядерных исследований - 68 лет

вторник, 26 марта 2024 | 10:32 361 Директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников
Объединённый институт ядерных исследований был создан на основе Соглашения, подписанного 26 марта 1956 года в Москве представителями правительств одиннадцати стран-учредителей. 1 февраля 1957 года ОИЯИ был зарегистрирован ООН.

Дорогие коллеги, друзья, наши уважаемые ветераны!

От лица дирекции Института поздравляю с 68-й годовщиной основания Объединенного института ядерных исследований! В этот день мы всегда с благодарностью и теплотой вспоминаем отцов-основателей Института. Они создали научные школы, которые активно развиваются и сегодня, заложили основы научной программы и экспериментальной базы Института, поддерживали широкое международное сотрудничество. Но главное, что они передали следующим поколениям – это дух беззаветного служения науке.

Мы встречаем этот знаменательный день с осознанием важной роли, которую играет Институт в жизни каждого из нас, и с благодарностью отмечаем сам факт его существования и авторитет ОИЯИ в деле развития яркого открытого научного сотрудничества ученых и специалистов многих стран, сближения и взаимопонимания между народами.

От имени дирекции и многонационального коллектива Института выражаю глубокую признательность всем, кто своим самоотверженным трудом принес ОИЯИ мировую славу и известность и тем, кто продолжает созидательную исследовательскую и организационную деятельность на благо науки в сегодняшнее непростое время. Благодаря поддержке правительств государств-членов ОИЯИ, создающим нашему Институту прекрасные условия для развития, благодаря нашему замечательному коллективу Институт уверенно смотрит в будущее.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов в расширении горизонтов фундаментальной науки, реализации инновационных и образовательных программ, во имя высоких ценностей международного научного сотрудничества, во имя будущего нашего замечательного международного научного центра!

27.03.2024 | 16:23    54
В Дубне планируется создание международного инновационного парка науки и технологий
22 марта в Дубне прошла очередная сессия Комитета полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований.
21.03.2024 | 15:42    761
Установлена преграда для предупреждения подтопления территории ОЭЗ "Дубна" на левом берегу Волги
Левобережная площадка ОЭЗ «Дубна», где ведут свою деятельность более сотни резидентов, находится в зоне повышенного риска подтопления в ходе весеннего паводка.
21.03.2024 | 15:12    700
Подписано соглашение о сотрудничестве Объединенного института и Национальной научной лабораторией (Армения)
20 марта директор ОИЯИ Григорий Трубников и директор Национальной научной лаборатории имени А. И. Алиханяна (ННЛА) Геворг Карян подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере фундаментальной науки, информационных технологий, инноваций и...