Объединенный институт ядерных исследований - 68 лет

Дорогие коллеги, друзья, наши уважаемые ветераны!
От лица дирекции Института поздравляю с 68-й годовщиной основания Объединенного института ядерных исследований! В этот день мы всегда с благодарностью и теплотой вспоминаем отцов-основателей Института. Они создали научные школы, которые активно развиваются и сегодня, заложили основы научной программы и экспериментальной базы Института, поддерживали широкое международное сотрудничество. Но главное, что они передали следующим поколениям – это дух беззаветного служения науке.
Мы встречаем этот знаменательный день с осознанием важной роли, которую играет Институт в жизни каждого из нас, и с благодарностью отмечаем сам факт его существования и авторитет ОИЯИ в деле развития яркого открытого научного сотрудничества ученых и специалистов многих стран, сближения и взаимопонимания между народами.
От имени дирекции и многонационального коллектива Института выражаю глубокую признательность всем, кто своим самоотверженным трудом принес ОИЯИ мировую славу и известность и тем, кто продолжает созидательную исследовательскую и организационную деятельность на благо науки в сегодняшнее непростое время. Благодаря поддержке правительств государств-членов ОИЯИ, создающим нашему Институту прекрасные условия для развития, благодаря нашему замечательному коллективу Институт уверенно смотрит в будущее.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов в расширении горизонтов фундаментальной науки, реализации инновационных и образовательных программ, во имя высоких ценностей международного научного сотрудничества, во имя будущего нашего замечательного международного научного центра!