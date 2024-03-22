Объединенный институт и Казахстан подтвердили намерения укреплять сотрудничество

понедельник, 25 марта 2024 | 13:17 507 ОИЯИ
22 марта ОИЯИ посетил вице-министр науки и высшего образования Казахстана Дархан Ахмед-Заки.

Стороны обсудили реализацию нескольких намеченных совместных проектов по направлениям ядерной медицины, а также создание крупной установки с каналом ультрахолодных нейтронов. Передовой проект по исследованиям с ультрахолодными нейтронами уже смог привлечь внимание не только ученых Дубны и Казахстана, но и специалистов из многих стран.

ОИЯИ планирует принимать активное участие в проектировании и создании ряда исследовательских установок в Казахстане.

В качестве примера успешного опыта сотрудничества стороны отметили создание в Казахстане при помощи ОИЯИ ускорительного комплекса ДЦ-60. На протяжении многих лет ОИЯИ продолжает курировать проект, помогая казахстанским специалистам поддерживать ускоритель в качестве одного из лучших в Европе.

Другим примером эффективной кооперации выступает запуск в 2023 году кластера облачных вычислений на базе Института ядерной физики в Алмате. Благодаря ему у ученых республики появился доступ к мощным ресурсам вычислительной инфраструктуры ОИЯИ.

Дархан Ахмед-Заки принял участие в работе сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ, а также ознакомился с объектами научной инфраструктуры научных лабораторий Объединенного института. В завершение программы визита вице-министр провел встречу с национальной группой Республики Казахстан в ОИЯИ.

22.03.2024 | 20:17    1944
МегаФон протестировал произведенный в Дубне планшет Kvadra_T
Сотрудники лаборатории "МегаФон" в Санкт-Петербурге завершили тестирование планшета Kvadra_T, разработанного компанией Yadro и произведённого на крупнейшем в России заводе полного цикла "Ядро Фаб Дубна".
25.03.2024 | 18:20    453
Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
Актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора.
21.03.2024 | 15:12    700
Подписано соглашение о сотрудничестве Объединенного института и Национальной научной лабораторией (Армения)
20 марта директор ОИЯИ Григорий Трубников и директор Национальной научной лаборатории имени А. И. Алиханяна (ННЛА) Геворг Карян подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере фундаментальной науки, информационных технологий, инноваций и...