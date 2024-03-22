Объединенный институт и Казахстан подтвердили намерения укреплять сотрудничество

Стороны обсудили реализацию нескольких намеченных совместных проектов по направлениям ядерной медицины, а также создание крупной установки с каналом ультрахолодных нейтронов. Передовой проект по исследованиям с ультрахолодными нейтронами уже смог привлечь внимание не только ученых Дубны и Казахстана, но и специалистов из многих стран.

ОИЯИ планирует принимать активное участие в проектировании и создании ряда исследовательских установок в Казахстане.

В качестве примера успешного опыта сотрудничества стороны отметили создание в Казахстане при помощи ОИЯИ ускорительного комплекса ДЦ-60. На протяжении многих лет ОИЯИ продолжает курировать проект, помогая казахстанским специалистам поддерживать ускоритель в качестве одного из лучших в Европе.

Другим примером эффективной кооперации выступает запуск в 2023 году кластера облачных вычислений на базе Института ядерной физики в Алмате. Благодаря ему у ученых республики появился доступ к мощным ресурсам вычислительной инфраструктуры ОИЯИ.