На трассе Дубна-Кимры-Горицы сотрудникам Госавтоинспекции пришлось стрелять по машине нарушителя

понедельник, 11 марта 2024 | 20:19 698 УМВД России по Тверской области
3 марта в дежурную часть МВД «Кимрский» поступило сообщение об угоне автомобиля Mitsubishi Lancer. Незамедлительно информация передана патрульным нарядам ДПС.

Вскоре сотрудниками Госавтоинспекции разыскиваемый автомобиль был обнаружен, а водитель, заметив полицейских, попытался скрыться. Нарядом ДПС с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами организованно преследование.

Полицейские неоднократно требовали водителя Mitsubishi остановиться. Правонарушитель требования игнорировал, увеличивал скорость движения, при этом совершал опасные манёвры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие и произвести прицельные выстрелы по колёсам преследуемого автомобиля. На 30 км автодороги Дубна-Кимры-Горицы водителя повреждённого автомобиля задержали инспектора ДПС.

Нарушителя доставили в отдел полиции для установления личности. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель города Кимры. Согласно результату медицинского освидетельствования, доставленный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составлены административные материалы. Постановлением суда за управление транспортным средством водителем, лишённым прав, назначено наказание в виде 12 суток административного ареста.

Также дознавателем в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция указанной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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