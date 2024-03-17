На трассе Дубна-Кимры-Горицы сотрудникам Госавтоинспекции пришлось стрелять по машине нарушителя

Вскоре сотрудниками Госавтоинспекции разыскиваемый автомобиль был обнаружен, а водитель, заметив полицейских, попытался скрыться. Нарядом ДПС с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами организованно преследование.

Полицейские неоднократно требовали водителя Mitsubishi остановиться. Правонарушитель требования игнорировал, увеличивал скорость движения, при этом совершал опасные манёвры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие и произвести прицельные выстрелы по колёсам преследуемого автомобиля. На 30 км автодороги Дубна-Кимры-Горицы водителя повреждённого автомобиля задержали инспектора ДПС.

Нарушителя доставили в отдел полиции для установления личности. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель города Кимры. Согласно результату медицинского освидетельствования, доставленный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.