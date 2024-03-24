Медики МСЧ №9 Дубны эффективно работают в новых регионах России

Медицинские специалисты сводного отряда ФМБА России из подведомственных учреждений Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов (среди них - сердечно-сосудистые хирурги, хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие профильные специалисты) провели бесплатные консультации на базе Медико-санитарной части №145 Южного окружного медицинского центра (Запорожская область РФ).
Около ста жителей Энергодара с различными патологиями сердечно-сосудистой системы посетили консультативные приемы ведущих специалистов Федерального медико-биологического агентства. В большинстве случаев выявлены облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей и венозные мальформации. Всем пациентам выданы детальные рекомендации по дообследованию.
Часть пациентов направлена для хирургического лечения (флебэктомии) в Медико-санитарную часть №145 Южного окружного медицинского центра. Уже завтра здесь будут выполнены первые после консультативного приема оперативные вмешательства.