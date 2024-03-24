Медики МСЧ №9 Дубны эффективно работают в новых регионах России

Около ста жителей Энергодара с различными патологиями сердечно-сосудистой системы посетили консультативные приемы ведущих специалистов Федерального медико-биологического агентства. В большинстве случаев выявлены облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей и венозные мальформации. Всем пациентам выданы детальные рекомендации по дообследованию.

Часть пациентов направлена для хирургического лечения (флебэктомии) в Медико-санитарную часть №145 Южного окружного медицинского центра. Уже завтра здесь будут выполнены первые после консультативного приема оперативные вмешательства.