Медики МСЧ №9 Дубны эффективно работают в новых регионах России

вторник, 26 марта 2024 | 21:56 277 ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России г. Дубна
Медики МСЧ №9 Дубны в составе сводного отряда ФМБА России помогли десяткам жителей города Энергодара (новые территории России, Запорожская АЭС) с патологиями сердечно-сосудистой системы.

Медицинские специалисты сводного отряда ФМБА России из подведомственных учреждений Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов (среди них - сердечно-сосудистые хирурги, хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие профильные специалисты) провели бесплатные консультации на базе Медико-санитарной части №145 Южного окружного медицинского центра (Запорожская область РФ).

Около ста жителей Энергодара с различными патологиями сердечно-сосудистой системы посетили консультативные приемы ведущих специалистов Федерального медико-биологического агентства. В большинстве случаев выявлены облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей и венозные мальформации. Всем пациентам выданы детальные рекомендации по дообследованию.

Часть пациентов направлена для хирургического лечения (флебэктомии)  в Медико-санитарную часть №145 Южного окружного медицинского центра. Уже завтра здесь будут выполнены первые после консультативного приема оперативные вмешательства.

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