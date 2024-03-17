Интервью с основателем: Компания из Дубны первой в России запустила полный цикл производства интерьерных ароматов

воскресенье, 10 марта 2024 | 23:52 322 Телеканал 360
Компания “Арома Хоум”, резидент ОЭЗ “Дубна”, стала первой в России, кто запустил полный цикл производства интерьерных ароматизаторов.

В интервью с генеральным директором “Арома Хоум” - Дорофеевым Денисом Николаевичем, было отмечено, насколько эффективно Особая экономическая зона “Дубна” способствует развитию бизнеса.

О промышленной инфраструктуре, цифровых сервисах и современных подходах к модернизации производства.

  • Ведущая: Яна Фомичёва
  • Спикер: генеральный директор компании «Арома Хоум» Денис Дорофеев
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