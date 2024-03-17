Интервью с основателем: Компания из Дубны первой в России запустила полный цикл производства интерьерных ароматов

Компания “Арома Хоум”, резидент ОЭЗ “Дубна”, стала первой в России, кто запустил полный цикл производства интерьерных ароматизаторов.
В интервью с генеральным директором “Арома Хоум” - Дорофеевым Денисом Николаевичем, было отмечено, насколько эффективно Особая экономическая зона “Дубна” способствует развитию бизнеса.
О промышленной инфраструктуре, цифровых сервисах и современных подходах к модернизации производства.
- Ведущая: Яна Фомичёва
- Спикер: генеральный директор компании «Арома Хоум» Денис Дорофеев