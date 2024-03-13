Команда Дубны стала серебряным призером Кубка губернатора Московской области в 2023 году

понедельник, 11 марта 2024 | 18:34 664
Масштабное спортивное событие было организовано и проводилось при поддержке правительства Московской области и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В 23 видах спорта в 2023 году за победу боролись более 50 тысяч спортсменов в возрасте от семи лет, улучшая личные результаты и добавляя очки в общую копилку своего муниципалитета.

Дубна показала достойный командный результат в общекомандном зачете соревнований на Кубок губернатора Московской области и среди округов с населением до 100 тысяч жителей. У Дубны - 2 место.

Награждение муниципалитетов состоялось на коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все результаты можно найти на сайте: https://кубокгубернатора.рф

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