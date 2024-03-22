Два человека погибли на пожаре в деревне под Кимрами

понедельник, 25 марта 2024 | 17:29 483 ГУ МЧС России по Тверской области
25 марта в деревне Русилово (Стоянцевское сельское поселение) Кимрского муниципального округа произошёл пожар – загорелся жилой дом.

На место пожара направлены отделения кимрских пожарно-спасательных частей №11, ОП ПСЧ-11. В 10:31 объявлена локализация пожара. В 10.58 объявлена ликвидация открытого горения. В 12.37 объявлена полная ликвидация пожара.

На месте ЧП были обнаружены фрагменты тел двух человек. Личности погибших устанавливаются.

На место происшествия выезжал Кимрский межрайонный прокурор Андрей Воробьёв, а также следователь городского отдела и криминалист отдела криминалистики СУ СК по Тверской области. Проводят проверку, по результатам которой примут решение.

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