Два человека погибли на пожаре в деревне под Кимрами

На место пожара направлены отделения кимрских пожарно-спасательных частей №11, ОП ПСЧ-11. В 10:31 объявлена локализация пожара. В 10.58 объявлена ликвидация открытого горения. В 12.37 объявлена полная ликвидация пожара.

На месте ЧП были обнаружены фрагменты тел двух человек. Личности погибших устанавливаются.

На место происшествия выезжал Кимрский межрайонный прокурор Андрей Воробьёв, а также следователь городского отдела и криминалист отдела криминалистики СУ СК по Тверской области. Проводят проверку, по результатам которой примут решение.