Дубну посетила научная делегация из Китая

28 марта состоялся визит представителей Хэфэйского института физических наук (HFIPS) и Института физики плазмы Академии наук Китайской Народной Республики (ASIPP) в Объединенный институт ядерных исследований.
Вице-президент Хэфэйского института физических наук Сун Юньтао обозначил наиболее привлекательные направления для совместных исследований: ускорительная техника, сверхпроводящие магниты, нейтронная физика, ядерная и радиационная медицина, радиобиология.
В рамках рабочей программы визита состоялось совещание, на котором представители руководства ОИЯИ обсудил с китайскими коллегами вопросы, связанные с организацией заседания Рабочей группы БРИКС по исследовательской инфраструктуре, которое планируется в Дубне летом 2024 года.