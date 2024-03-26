Дубну посетила научная делегация из Китая

пятница, 29 марта 2024 | 14:47 683 ОИЯИ
28 марта состоялся визит представителей Хэфэйского института физических наук (HFIPS) и Института физики плазмы Академии наук Китайской Народной Республики (ASIPP) в Объединенный институт ядерных исследований.

Вице-президент Хэфэйского института физических наук Сун Юньтао обозначил наиболее привлекательные направления для совместных исследований: ускорительная техника, сверхпроводящие магниты, нейтронная физика, ядерная и радиационная медицина, радиобиология.

В рамках рабочей программы визита состоялось совещание, на котором представители руководства ОИЯИ обсудил с китайскими коллегами вопросы, связанные с организацией заседания Рабочей группы БРИКС по исследовательской инфраструктуре, которое планируется в Дубне летом 2024 года.

В Лаборатории физики высоких энергий члены делегации ознакомились с прогрессом в реализации мегасайенс-проекта NICA.

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