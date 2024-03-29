Дубненский завод «ТЕНЗОР» на форуме «Атомэкспо-2024»

среда, 27 марта 2024 | 15:52 732 ТЕНЗОР
Делегация Группы компаний «ТЕНЗОР» под руководством генерального директора ПАО «ТЕНЗОР» Виктора Голубева приняла участие в Международном форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи.

Главное событие мировой атомной отрасли состоялось 25-26 марта на территории Парка науки и искусств «Сириус» и проводилось под лозунгом «Чистая энергия: создавая будущее вместе».

Действительно, здесь, на крупнейшей выставочной и деловой площадке, определяются пути развития атомной отрасли, формируются тренды, налаживаются внутриотраслевые контакты. Представители «ТЕНЗОРА» продемонстрировали передовую систему автоматизации технологических процессов (АСУ ТП), которая разработана и производится в подмосковном наукограде, поделились с широкой аудиторией инновационными решениями в сфере противопожарной и физической защиты.

Исполнительный директор ПАО «ТЕНЗОР» Никита Вожов и генеральный директор ООО «Торговый дом «ТЕНЗОР» Вадим Русский отметили безупречную организацию мероприятия. А самым ценным назвали отзывы и обратную связь от посетителей выставки: это поможет улучшить ассортимент с учетом пожеланий потенциальных клиентов и расширить спектр услуг.

В 2024 году на форум прибыли более 4,5 тыс. гостей. Рекордным оказалось и количество государств, официально приславших свои делегации на «Атомэкспо-2024»: интерес к этому мероприятию проявили 75 стран мира. Причем это был первый полностью безуглеродный форум, где все источники энергии являются зелеными.

"Благодаря выставке «Атомэкспо-2024» мы открываем новые перспективы для нашего бизнеса. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и возможность участвовать в будущих мероприятиях, организованных Госкорпорацией «Росатом», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев.

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