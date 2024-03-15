Дубненец Арсений Поздеев - чемпион зимней Спартакиады

Это уже второе золото дубненца на Спартакиаде - 7 марта он стал первым на финише 10-километровой дистанции в рамках гонки свободным стилем. И снова он выиграл много - 30,8 секунды у ставшего вторым Матвея Прохорова и 35,9 секунды у Глеба Шпака, который опять занял третье место.

Арсений Поздеев из Дубны представляет Московскую область.