Дубненец Арсений Поздеев - чемпион зимней Спартакиады

10 марта 2024 года в Сочи на ЛБК «Лаура» прошел второй соревновательный день в рамках XII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России по беговым лыжам. Спортсмены состязались в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом, которая прошла взамен отмененного 9 марта по погодным условиям масс-старта.
Это уже второе золото дубненца на Спартакиаде - 7 марта он стал первым на финише 10-километровой дистанции в рамках гонки свободным стилем. И снова он выиграл много - 30,8 секунды у ставшего вторым Матвея Прохорова и 35,9 секунды у Глеба Шпака, который опять занял третье место.
Арсений Поздеев из Дубны представляет Московскую область.