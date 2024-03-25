Дубна поддержала акцию памяти жертв теракта «Журавли»

Акция получила название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева «Журавли», имя которого и носит концертный зал в "Крокус Сити Холл", где произошла трагедия. На акции у концертного зала "Крокус Сити Холл" песня звучала в исполнении Иосифа Кобзона.

Присоединиться к акции памяти погибших может каждый. Для этого нужно сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.