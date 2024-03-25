Дубна поддержала акцию памяти жертв теракта «Журавли»

понедельник, 25 марта 2024 | 14:17 493 Администрация Дубны
На видео-экранах ОЭЗ «Дубна» появились летящие журавли.

Акция получила название в честь песни народного артиста СССР Муслима Магомаева «Журавли», имя которого и носит концертный зал в "Крокус Сити Холл", где произошла трагедия. На акции у концертного зала "Крокус Сити Холл" песня звучала в исполнении Иосифа Кобзона.

Присоединиться к акции памяти погибших может каждый. Для этого нужно сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля на аватаре в социальных сетях.

Видео: Сольный концерт Муслима Магомаева. Баку. 1985 год

Песня "Журавли" написана композитором Яном Френкелем на стихи поэта Расула Гамзатова (перевод Наума Гребнева). Первым исполнителем песни стал актер Марк Бернес, которому авторы песни посвятили первое ее нотное издание.

У этой песни с самого начала была оглушительная популярность, а журавли стали символом погибших солдат. Многим музыкантам такой успех песни Френкеля был не по душе. Авторитетные в Советском Союзе специалисты заговорили о пессимистическом настроении, которое навевают «Журавли», а это шло вразрез с линией партии. В ЦК КПСС пришло письмо, в котором сообщались «возмутительные факты»: песня звучала, якобы, в церквях и мечетях.

Над песней нависла угроза. Неизвестно, какой бы была судьба песни, если бы не вмешательство самого Генерального секретаря партии. «Журавли» понравились Леониду Ильичу Брежневу и он разрешил исполнять песню, правда с оговоркой – нечасто.

25.03.2024 | 17:29    483
Два человека погибли на пожаре в деревне под Кимрами
25 марта в деревне Русилово (Стоянцевское сельское поселение) Кимрского муниципального округа произошёл пожар – загорелся жилой дом.
27.03.2024 | 17:28    26
В Музее Дубны прошло открытие выставки к 30-летию Университета "Дубна"
26 марта гостями торжественной церемонии в Музее Дубны стали представители администрации города Дубна, руководство Университета "Дубна", а также его студенты и сотрудники.
22.03.2024 | 22:16    1846
Ученые впервые успешно пересадили почку свиньи человеку
На этой неделе ученые США провели первую в мире пересадку почки от ГМО-свиньи человеку. Это уже третья успешная операция по трансплантации органов животных людям.