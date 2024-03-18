Доцент Университета "Дубна" Константин Шадров: ЕС продолжает жертвовать благополучием европейцев ради Украины

понедельник, 11 марта 2024 | 21:52 610 Беларусь 1
Жизнь европейцев продолжает ухудшаться из-за военной помощи Украине. Таким мнением поделился российский эксперт, доцент Университета "Дубна" Константин Шадров.

По его словам, политические элиты ЕС оторваны от народа, и если им будет выгодно продолжать поддерживать Киев за счет своих граждан, они это сделают.

Константин Шадров:

"Предела ухудшения жизни простых граждан не существует, существует только темп, с которым можно это ухудшение осуществлять. Чтобы эти изменения сопровождались достаточной пропагандой, достаточной агитацией за продолжение войны, и за счет этого будет, соответственно, привыкание граждан к тому, какие новые обстоятельства у них (и в ценах за коммуналку, и в ценах за продукты питания, и за все остальное). Западная машина пропаганды работает великолепно. У них очень четкий плотный контроль над мозгами своего населения, поэтому пределов я лично не просматриваю. Теоретически они где-то есть, но в ближайшей перспективе еще очень на многое политики готовы будут пойти".

"Кроме того, давайте вспомним, что эти политические элиты очень сильно оторваны от своего народа, и народ для них очень слабый ограничитель. Если им выгодно продолжать войну на Украине за счет своего народа, они это сделают", - считает эксперт.

Константин Николаевич Шадров - доцент, старший преподаватель Кафедры устойчивого инновационного развития Университета «Дубна», член Международной научной школы устойчивого развития им. П.Г.Кузнецова. Уроженец и житель города Кимры.

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