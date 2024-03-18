Доцент Университета "Дубна" Елена Архипова: детство, сейсмология, планы

Памир – Дубна

Мой путь в науку наметился почти с рождения: раннее детство прошло в горах Памира, в комплексной сейсмологической экспедиции вблизи города Гарм в Таджикистане. Ученые экспедиции пытались решить проблему прогноза катастрофических землетрясений, изучая Памиро-Гиндукушскую сейсмоактивную зону.

Юные обитатели экспедиции – дети сотрудников – ощущали «дыхание Земли», практически ежедневные слабые сотрясения, от которых иногда дребезжали стекла, скрипели оконные рамы, покачивались домашние предметы и, слушая пылкие диспуты сотрудников экспедиции, дышали атмосферой научного поиска.

В 1979 году из экспедиции семья перебралась на полигон Московского физико-технического института в Подмосковье. Окончив среднюю школу в г. Дмитров, я поступила на геологический факультет МГУ на кафедру исторической и региональной геологии, успела поучиться в аспирантуре двух академических институтов, защитила кандидатскую диссертацию и до 2009 года оставалась научным сотрудником Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта. В 2010 году стала доцентом Кафедры экологии и наук о Земле Университета «Дубна».