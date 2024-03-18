Доцент Университета "Дубна" Елена Архипова: детство, сейсмология, планы

Памир – Дубна
Мой путь в науку наметился почти с рождения: раннее детство прошло в горах Памира, в комплексной сейсмологической экспедиции вблизи города Гарм в Таджикистане. Ученые экспедиции пытались решить проблему прогноза катастрофических землетрясений, изучая Памиро-Гиндукушскую сейсмоактивную зону.
Юные обитатели экспедиции – дети сотрудников – ощущали «дыхание Земли», практически ежедневные слабые сотрясения, от которых иногда дребезжали стекла, скрипели оконные рамы, покачивались домашние предметы и, слушая пылкие диспуты сотрудников экспедиции, дышали атмосферой научного поиска.
В 1979 году из экспедиции семья перебралась на полигон Московского физико-технического института в Подмосковье. Окончив среднюю школу в г. Дмитров, я поступила на геологический факультет МГУ на кафедру исторической и региональной геологии, успела поучиться в аспирантуре двух академических институтов, защитила кандидатскую диссертацию и до 2009 года оставалась научным сотрудником Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта. В 2010 году стала доцентом Кафедры экологии и наук о Земле Университета «Дубна».
Предсказывая землетрясения
Свой путь в науке у меня наметился в пограничной области геотектоники и сейсмологии. Анализируя данные сейсмических каталогов, мне удалось показать, что сейсмические события средней силы чувствительно реагируют на изменение интенсивности геодинамических процессов, по существу, являются их пульсом.
Оказалось, что многие современные геодинамические системы развиваются под влиянием единого управляющего начала, и их взаимодействие проявляется в согласованных вариациях сейсмичности. Анализируя «пульс Земли», можно выявлять динамически связанные объемы литосферы, определять пространственно-временной режим функционирования региональных геодинамических систем, давать среднесрочный прогноз сейсмической активизации отдельных сегментов тектонически активных поясов.
Новый интерес – в экологии
На Кафедре экологии и наук о Земле у меня возник новый интерес, связанный со слабыми физическими воздействиями. Все более очевидным становится опасное влияние трансформации физической составляющей окружающей среды. Появление низкочастотных электромагнитных полей, неблагоприятное изменение аэроионного состава воздуха наряду с другими негативными факторами снижает общий уровень самочувствия и стимулирует хронические заболевания населения современных городов.
Многочисленными исследованиями, выполненными студентами Кафедры, показаны особенности распределения различных физических факторов на территории городов Центральной России. В 2014 году эти исследования были отмечены Национальной премией Экологического фонда им. В. И. Вернадского, конкретно – проект «Электромагнитный смог малых городов». За время, посвященное исследованиям, сделано множество докладов на конференциях различного уровня, опубликовано более 80 научных трудов.
Руководство ФЕИН
Возложенное на меня исполнение обязанностей декана Факультета естественных и инженерных наук стало большой неожиданностью и грузом высокой ответственности – к ней, как глубоководной рыбе в условиях давления в 1000 атмосфер, приходится привыкать.
В непростой для Факультета период необходимо выстраивать работу с руководством Университета, сотрудниками факультета, абитуриентами, студентами и аспирантами, выпускниками. Решать множество текущих задач, которые требуют уверенного владения навыками организатора, ученого и педагога. Постоянно работать над привлечением абитуриентов, сохранять контингент, взаимодействовать с работодателями.
В пестрой рутине ежедневных дел важно помнить о стратегических целях по развитию Факультета как элемента общей системы Университета: совершенствовать учебный процесс и материально-техническую базу для научных исследований и опытно-конструкторских разработок, работать над повышением популярности Факультета в медиапространстве.
Взгляд в будущее
Вклад Факультета в достижение стратегических целей ВУЗа видится мне в развитии инженерно-технических и естественно-научных направлений. Приоритеты исследований встраиваются в общий тренд стратегического развития Университета, Московского региона и страны в целом.
Это развитие технологий накопления энергии, химических и бионанотехнологий, создание детекторов излучений. Необходимо, чтобы новые направления соответствовали современным кадровым потребностям Подмосковья. В их числе рассматриваются «Химическая технология материалов современной энергетики», «Техносферная безопасность», «Землеустройство и кадастры», «Ландшафтная архитектура».
Я благодарна Университету «Дубна», Кафедре экологии и наук о Земле за годы насыщенной и интересной работы, за возможность передавать свой опыт и знания новым поколениям.