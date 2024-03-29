Большинство ведущих специалистов в области искусственного интеллекта в мире — китайцы

среда, 27 марта 2024 | 21:43 673 MacroPolo
Китай превзошел США по количеству талантливых разработчиков и исследователей искусственного интеллекта.

США сохраняет лидерство в области искусственного интеллекта, но значительная часть этой работы была проделана исследователями, получившими образование в Китае. Китайцы составляют 38% ведущих исследователей искусственного интеллекта, работающих в США, а американцы — 37%. Тремя годами ранее выходцы из Китая составляли 27% лучших специалистов, работающих в Америке, по сравнению с 31% граждан США.

Специалисты по ИИ стали важным геополитическим ресурсом, поскольку применение искусственного интеллекта может повысить производительность труда, укрепить промышленность и научные исследования. Поэтому Китай и США борются за первенство в области ИИ. Китайских ученых привлекают к работе технологические гиганты вроде Google и OpenAI, хотя рост напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном может отпугнуть некоторых, считают эксперты.

Китай воспитал так много талантов в области ИИ отчасти потому, что вложил значительные средства в соответствующее образование. С 2018 года в стране появилось более 2000 программ бакалавриата по искусственному интеллекту, из них более 300 — в самых элитных университетах. Но многие программы посвящены применению ИИ в промышленности и производстве, а не генеративным инструментам, которые сейчас доминируют в американской индустрии ИИ.

29.03.2024 | 12:28    811
Знаменитый дом "Атом не солдат" в Дубне обрел новую летнюю подсветку
Вечером 28 марта протестировали новую подсветку дома "Атом не солдат" на улице Сахарова в Дубне.
01.04.2024 | 21:56    136
Искусственный интеллект поможет выбирать нобелевских лауреатов
Искусственный интеллект будет использоваться Шведской королевской академией наук для выбора лауреатов Нобелевской премии по физике 2024 года. Но окончательное решение все равно будет принимать комитет экспертов, а не компьютер.
26.03.2024 | 20:24    775
Профессионалы туриндустрии из Дубны совершили автовояж в Крым: впечатления и рекомендации
В преддверии высокого сезона специалисты дубненской туристической компании "ТопТур" лично проехали по Крыму, убедились в готовности отелей, апартаментов, вилл к принятию гостей. Публикуем впечатления участников.