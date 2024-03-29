Большинство ведущих специалистов в области искусственного интеллекта в мире — китайцы

США сохраняет лидерство в области искусственного интеллекта, но значительная часть этой работы была проделана исследователями, получившими образование в Китае. Китайцы составляют 38% ведущих исследователей искусственного интеллекта, работающих в США, а американцы — 37%. Тремя годами ранее выходцы из Китая составляли 27% лучших специалистов, работающих в Америке, по сравнению с 31% граждан США.

Специалисты по ИИ стали важным геополитическим ресурсом, поскольку применение искусственного интеллекта может повысить производительность труда, укрепить промышленность и научные исследования. Поэтому Китай и США борются за первенство в области ИИ. Китайских ученых привлекают к работе технологические гиганты вроде Google и OpenAI, хотя рост напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном может отпугнуть некоторых, считают эксперты.

Китай воспитал так много талантов в области ИИ отчасти потому, что вложил значительные средства в соответствующее образование. С 2018 года в стране появилось более 2000 программ бакалавриата по искусственному интеллекту, из них более 300 — в самых элитных университетах. Но многие программы посвящены применению ИИ в промышленности и производстве, а не генеративным инструментам, которые сейчас доминируют в американской индустрии ИИ.