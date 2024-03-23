Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

понедельник, 25 марта 2024 | 18:20 452 Men's Health
Актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора.

Шварценеггер заявил, что в Австрии, откуда он родом, не принято говорить о своем здоровье и его проблемах.

«Но я получил так много сообщений и электронных писем от людей, которые родились с двустворчатым аортальным клапаном, как и я, в которых говорилось, что разговоры о моих операциях по замене аортального клапана придали им смелости и надежды справиться со своими собственными», — объяснил актер.

Кардиостимулятор стал необходим, поскольку рубцовая ткань от одной из его предыдущих операций вызвала нарушения в его сердцебиении.

Шварценеггер отметил, что приостановил тяжелые физические нагрузки из-за хирургического вмешательства. Однако он планирует вернуться к тренировкам через месяц.

76-летний актер пошутил, что после перенесенной операции приблизился к становлению машиной. Таким образом он сделал отсылку к своей роли в картине «Терминатор», где сыграл робота из будущего.

Впервые Шварценеггеру провели операцию на сердце в 1997 году. Ему заменили аортальный сердечный клапан из-за врожденного порока сердца. Артист также перенес аналогичные операции в 2018-м и 2020-м.

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