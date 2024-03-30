Антитеррористическую тренировку провели в лицее №6 в Дубне

Темой тренировки 27 марта стала эвакуация в случае обнаружения взрывного устройства.
По сюжету, взрывное устройство обнаружил охранник, после чего всех оповестил о находке. 612 детей и 43 педагога организованно покинули здание - в нормативы уложились. За считанные минуты к школе прибыла Росгвардия и полиция, а подъезды к учреждению перекрыли машины. Кинологи осмотрели здание с собаками.
«Есть ряд нюансов, над которыми надо будет поработать как педагогическому составу школы, так и силовому блоку — действия при эвакуации, прибытии и своевременности обнаружения взрывоопасного предмета. В целом, учения прошли на достойном уровне», — отметил начальник Управления безопасности администрации Дубны Вадим Козырев.