Жители Верхневолжья теперь будут служить в Московском военном округе

В России созданы Московский и Ленинградский военный округа, которые состоят из территорий, ранее входивших в Западный военный округ. Частью ЛВО также стал Северный флот. Таким образом, Западный военный округ прекратил своё существование.

Напомним, к нему относилась Тверская область, которая, согласна Указу, вошла в Московский военный округ.

Наряду с Верхневолжьем, частью МВО стали Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области и Москва.