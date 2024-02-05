Жители Верхневолжья теперь будут служить в Московском военном округе

понедельник, 26 февраля 2024 | 20:37 594
26 февраля Президент Владимир Путин подписал Указ «О военно-административном делении Российской Федерации».

В России созданы Московский и Ленинградский военный округа, которые состоят из территорий, ранее входивших в Западный военный округ. Частью ЛВО также стал Северный флот. Таким образом, Западный военный округ прекратил своё существование.

Напомним, к нему относилась Тверская область, которая, согласна Указу, вошла в Московский военный округ.

Наряду с Верхневолжьем, частью МВО стали Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области и Москва.

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