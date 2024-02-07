Житель Дубны обвиняется в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде

вторник, 13 февраля 2024 | 16:01 483 Прокуратура Дубны
В Дубненский суд поступило уголовное дело в отношении жителя Дубны - Агапова А.А. - о даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде.
Установлено, что августе 2023 года обвиняемый, будучи свидетелем по уголовному делу в Дубненском суде, действуя умышленно с целью введения суда в заблуждение, дал заведомо ложные показания о событиях преступления, в совершении которого обвинялся его знакомый. Рассматривалось дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Уголовное дело направлено в Дубненский суд для рассмотрения по существу.