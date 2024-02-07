Житель Дубны обвиняется в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде

Установлено, что августе 2023 года обвиняемый, будучи свидетелем по уголовному делу в Дубненском суде, действуя умышленно с целью введения суда в заблуждение, дал заведомо ложные показания о событиях преступления, в совершении которого обвинялся его знакомый. Рассматривалось дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Уголовное дело направлено в Дубненский суд для рассмотрения по существу.