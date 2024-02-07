Житель Дубны обвиняется в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде

вторник, 13 февраля 2024 | 16:01 483 Прокуратура Дубны
В Дубненский суд поступило уголовное дело в отношении жителя Дубны - Агапова А.А. - о даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде.

Установлено, что августе 2023 года обвиняемый, будучи свидетелем по уголовному делу в Дубненском суде, действуя умышленно с целью введения суда в заблуждение, дал заведомо ложные показания о событиях преступления, в совершении которого обвинялся его знакомый. Рассматривалось дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Уголовное дело направлено в Дубненский суд для рассмотрения по существу.

Дубна  криминал
Читать в
Оставить отзыв в
 
Изображение носит ознакомительный характер
07.02.2024 | 22:05    470
В Дубне росгвардейцы задержали персонажа с рюкзаком ворованных продуктов
Сотрудники Росгвардии в Дубне на Тверской улице задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже 5 кг продуктов из сетевого супермаркета.
Изображение носит ознакомительный характер
13.02.2024 | 15:37    484
В Дубне под суд за убийство знакомого попал местный житель
46-летний житель Дубны - Кичкаев А.С. - обвиняется в совершении убийства знакомого.
Оперативная съемка
05.02.2024 | 12:59    577
Ночью в Дубне на Большой Волге сгорела автомашина
05 февраля в 03:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании легковой автомашины по адресу: город Дубна, улица Энтузиастов, дом 3.