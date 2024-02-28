Задержан любитель бить стекла на автобусных остановках в Талдоме

понедельник, 26 февраля 2024 | 19:24 611 ГУ МВД России по Московской области
В Дежурную часть ОМВД поступило заявление от управляющей компании в Талдоме о повреждении стеклянной стенки автобусной остановки, расположенной на ул. Победы. Сумма причиненного ущерба составила более 13 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий 37-летний местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ "Вандализм". Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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