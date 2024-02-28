Задержан любитель бить стекла на автобусных остановках в Талдоме

В Дежурную часть ОМВД поступило заявление от управляющей компании в Талдоме о повреждении стеклянной стенки автобусной остановки, расположенной на ул. Победы. Сумма причиненного ущерба составила более 13 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий 37-летний местный житель.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ "Вандализм". Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.