Задержан любитель бить стекла на автобусных остановках в Талдоме

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий 37-летний местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ "Вандализм". Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.