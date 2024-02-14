Юрий Сахаров об этапах создания Университета "Дубна"

понедельник, 12 февраля 2024 | 19:01 347 Университет "Дубна"
30-летию Университета «Дубна» посвящается...

В Дубне о создании университета мечтали много лет. Ученые Объединенного института ядерных исследований говорили о том, что научный центр нуждается в специалистах, которых будут учить экспериментаторы и теоретики, активно работающие в науке. Мечты воплотились в реальность в 90-е годы, на стыке рождения новой страны.

В числе тех, кто стоял у истоков создания Университета «Дубна» — Юрий Серафимович Сахаров. Автор более 150 научных трудов в ведущих научных журналах, подготовил более 20 кандидатов технических наук. На этапе создания Университета занимался разработкой концепции, принципов, построения образовательного процесса в ВУЗе.

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