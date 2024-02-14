Юрий Сахаров об этапах создания Университета "Дубна"

В Дубне о создании университета мечтали много лет. Ученые Объединенного института ядерных исследований говорили о том, что научный центр нуждается в специалистах, которых будут учить экспериментаторы и теоретики, активно работающие в науке. Мечты воплотились в реальность в 90-е годы, на стыке рождения новой страны.