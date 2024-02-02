Wildberries планирует стать одним из крупнейших инвесторов в ОЭЗ "Дубна"

среда, 07 февраля 2024 | 15:06 343 Мининвест Подмосковья
Компания Wildberries планирует инвестировать ₽6,5 млрд в строительство центра обработки данных (ЦОД) на территории правобережной площадки ОЭЗ «Дубна».

Мощность ЦОД составит 8 МВт. Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

В мае 2023 года компания Wildberries уже запустила первый ЦОД на территории собственного логистического хаба в городе Электросталь (Московская область). Общие инвестиции в проект составили около 1,2 млрд рублей. Площадь ЦОДа - около 16 тыс. кв. м, мощность - 3,5 МВт. IT-инфраструктура компании также размещена в нескольких дополнительных коммерческих дата-центрах (партнеров Wildberries не раскрывает).

"Открытие собственного ЦОДа позволило Wildberries повысить управляемость, контроль и надежность всей инфраструктуры компании. В частности, через него обрабатываются запросы сайта, мобильных приложении, логистических и аналитических систем Wildberries. В планах компании - полностью перевести ИТ-инфраструктуру в собственные ЦОДы, а запуск первого дата-центра в Подмосковье стал первым шагом этой стратегии", - отметили в пресс-службе Wildberries.

ОЭЗ Дубна  IT  инвестиции
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