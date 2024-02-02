Wildberries планирует стать одним из крупнейших инвесторов в ОЭЗ "Дубна"

В мае 2023 года компания Wildberries уже запустила первый ЦОД на территории собственного логистического хаба в городе Электросталь (Московская область). Общие инвестиции в проект составили около 1,2 млрд рублей. Площадь ЦОДа - около 16 тыс. кв. м, мощность - 3,5 МВт. IT-инфраструктура компании также размещена в нескольких дополнительных коммерческих дата-центрах (партнеров Wildberries не раскрывает).

"Открытие собственного ЦОДа позволило Wildberries повысить управляемость, контроль и надежность всей инфраструктуры компании. В частности, через него обрабатываются запросы сайта, мобильных приложении, логистических и аналитических систем Wildberries. В планах компании - полностью перевести ИТ-инфраструктуру в собственные ЦОДы, а запуск первого дата-центра в Подмосковье стал первым шагом этой стратегии", - отметили в пресс-службе Wildberries.