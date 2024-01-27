Ведущий научный сотрудник Объединенного института получил высокую правительственную награду

суббота, 17 февраля 2024 | 16:15 625
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу Президента Российской Федерации №113 от 15 февраля 2024 года награждён член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований Леонид Валентинович Григоренко.

Леонид Валентнович Григоренко родился 5 июня 1970 года в городе Москва. В 1993 году окончил Московский инженерно-физический институт и поступил на работу в Курчатовский институт.

С 1994 по 2004 годы длительно находился за рубежом. С апреля 2004 года возобновил работу в России, в Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова ОИЯИ. С 2012 года — ведущий научный сотрудник ОИЯИ.

Специалист в области теоретической ядерной физики. Автор 136 научных работ, из них 4 обзоров и 26 публикаций-писем. Ведет преподавательскую деятельность в должности профессора Кафедры теоретической физики МИФИ.

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