Ведущий научный сотрудник Объединенного института получил высокую правительственную награду

Леонид Валентнович Григоренко родился 5 июня 1970 года в городе Москва. В 1993 году окончил Московский инженерно-физический институт и поступил на работу в Курчатовский институт.

С 1994 по 2004 годы длительно находился за рубежом. С апреля 2004 года возобновил работу в России, в Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова ОИЯИ. С 2012 года — ведущий научный сотрудник ОИЯИ.

Специалист в области теоретической ядерной физики. Автор 136 научных работ, из них 4 обзоров и 26 публикаций-писем. Ведет преподавательскую деятельность в должности профессора Кафедры теоретической физики МИФИ.