Ведущие IT-компании обещали разработать модель ИИ, соблюдающую нормы нравственности

вторник, 06 февраля 2024 | 11:09 427 ЮНЕСКО
Документ, в котором сформулированы обязательства технологических компаний в этой сфере, подписали Microsoft и Mastercard, а также GSMA, Lenovo Group, INNIT, LG AI Research, Salesforce и Telefonica.

Восемь крупнейших технологических компаний в понедельник, 5 февраля, на втором Глобальном форуме ЮНЕСКО по ИИ в городе Крань (Словения) дали обязательство разработать «более нравственный» искусственный интеллект в соответствии с принципами ЮНЕСКО.

Договоренность об этом была достигнута после того, как в 2021 году ЮНЕСКО опубликовала Рекомендации по этике искусственного интеллекта, основывающиеся на идее «защиты прав человека, человеческого достоинства и обеспечении разнообразия и инклюзивности».

Компании согласились учитывать ценности и принципы рамочной программы ЮНЕСКО 2021 года «при разработке и внедрении систем искусственного интеллекта», отмечается в опубликованном заявлении.

Соглашение обязывает подписавшие его стороны «гарантировать права человека при проектировании, разработке, покупке, продаже и использовании ИИ». В нем также содержится призыв к проведению надлежащей проверки в целях «соблюдения стандартов безопасности и выявления негативных последствий использования ИИ», а также к их предотвращению или смягчению.

«Этот союз государственного и частного секторов имеет решающее значение для создания ИИ на общее благо», – подчеркнула глава ЮНЕСКО Одри Азулай.

После принятия в 2021 году этических рамок использования ИИ «сегодня мы делаем еще один важный шаг, получив такие же конкретные обязательства от глобальных технологических компаний», – добавила она.

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