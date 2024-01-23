Ведущие IT-компании обещали разработать модель ИИ, соблюдающую нормы нравственности

Восемь крупнейших технологических компаний в понедельник, 5 февраля, на втором Глобальном форуме ЮНЕСКО по ИИ в городе Крань (Словения) дали обязательство разработать «более нравственный» искусственный интеллект в соответствии с принципами ЮНЕСКО.

Договоренность об этом была достигнута после того, как в 2021 году ЮНЕСКО опубликовала Рекомендации по этике искусственного интеллекта, основывающиеся на идее «защиты прав человека, человеческого достоинства и обеспечении разнообразия и инклюзивности».

Компании согласились учитывать ценности и принципы рамочной программы ЮНЕСКО 2021 года «при разработке и внедрении систем искусственного интеллекта», отмечается в опубликованном заявлении.

Соглашение обязывает подписавшие его стороны «гарантировать права человека при проектировании, разработке, покупке, продаже и использовании ИИ». В нем также содержится призыв к проведению надлежащей проверки в целях «соблюдения стандартов безопасности и выявления негативных последствий использования ИИ», а также к их предотвращению или смягчению.

«Этот союз государственного и частного секторов имеет решающее значение для создания ИИ на общее благо», – подчеркнула глава ЮНЕСКО Одри Азулай.

После принятия в 2021 году этических рамок использования ИИ «сегодня мы делаем еще один важный шаг, получив такие же конкретные обязательства от глобальных технологических компаний», – добавила она.