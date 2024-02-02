В Завидово на берегу Иваньковского водохранилища построят Парк развлечений «Союзмультфильм»

9 февраля губернатор Тверской области Игорь Руденя в областном правительстве провел совещание о создании в Конаковском округе в Завидово на берегу Иваньковского водохранилища многофункционального парка развлечений "Союзмультфильм". В обсуждении приняла участие председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

Соглашение о намерениях по созданию в Верхневолжье тематического мультимедийного парка было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

"Союзмультфильм – это бренд. Создание в Тверской области тематического парка позволит повысить привлекательность территории Конаковского округа, объектов курорта Завидово, всего Верхневолжья, увеличить туристический поток", – сказал Игорь Руденя.

"Мы рады сотрудничеству с Тверской областью и считаем создание парка в Завидово уникальным опытом. "Союзмультфильм" полагает, что у этого проекта большое будущее, учитывая постоянный рост туристического потенциала Тверской области. Каждый год все больше людей посещают регион, и наш парк станет еще одной яркой достопримечательностью на карте области", - отметила Юлиана Слащева.

Помимо парка развлечений, под открытым небом планируется возвести крытый павильон, точки питания, продаж сувенирной продукции и другие объекты.

На встрече обсуждался график и механизмы реализации проекта. В 2024 году намечено начало работ с вводом первой очереди парка летом 2025 года. Объем инвестиций в проект составит 25 млрд рублей, будет создано 1500 рабочих мест.