В Завидово на берегу Иваньковского водохранилища построят Парк развлечений «Союзмультфильм»

пятница, 09 февраля 2024 | 20:40 347
В 2024 году в Конаковском округе в Завидово начнётся строительство парка развлечений «Союзмультфильм», а первую очередь комплекса откроют летом 2025 года.

9 февраля губернатор Тверской области Игорь Руденя в областном правительстве провел совещание о создании в Конаковском округе в Завидово на берегу Иваньковского водохранилища многофункционального парка развлечений "Союзмультфильм". В обсуждении приняла участие председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

Соглашение о намерениях по созданию в Верхневолжье тематического мультимедийного парка было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

"Союзмультфильм – это бренд. Создание в Тверской области тематического парка позволит повысить привлекательность территории Конаковского округа, объектов курорта Завидово, всего Верхневолжья, увеличить туристический поток", – сказал Игорь Руденя.

"Мы рады сотрудничеству с Тверской областью и считаем создание парка в Завидово уникальным опытом. "Союзмультфильм" полагает, что у этого проекта большое будущее, учитывая постоянный рост туристического потенциала Тверской области. Каждый год все больше людей посещают регион, и наш парк станет еще одной яркой достопримечательностью на карте области", - отметила Юлиана Слащева.

Помимо парка развлечений, под открытым небом планируется возвести крытый павильон, точки питания, продаж сувенирной продукции и другие объекты.

На встрече обсуждался график и механизмы реализации проекта. В 2024 году намечено начало работ с вводом первой очереди парка летом 2025 года. Объем инвестиций в проект составит 25 млрд рублей, будет создано 1500 рабочих мест.

Конаково  строительство  туризм
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