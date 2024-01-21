В XX веке образцом арийской внешности в Германии и славянской красоты в России послужили две еврейские девочки

Хесси Левинсон - "идеальный немецкий младенец"
Хесси Левинсон-Тафт (Hessy Levinsons Taft) родилась 17 мая 1934 года в Берлине в еврейской семье Якоба и Паулины Левинсон, которые переехали в Берлин из Латвии в 1928 году. Мать привела шестимесячную Хесси к берлинскому фотографу Гансу Баллину, чтобы сделать снимки для семейного альбома.
А в 1935-м году берлинский журнал "Солнце в доме" (Sonne ins Haus) проводил конкурс на "самого красивого арийского ребёнка". И фотограф без уведомления родителей отослал фотографию ребёнка на конкурс, в котором эта фотография и победила, будучи отобранной лично министром пропаганды Йозефом Геббельсом. Фотография Хесси попала не только на обложку журнала, но и на открытки, которые разошлись по Третьему рейху многотысячными тиражами.
Опасаясь, что нацисты обнаружат, что их семья еврейская, родители сообщили об этом фотографу, на что тот ответил, что знал об этом и намеренно включил фотографию девочки в конкурс, чтобы высмеять нацистов.
Шоколад "Алёнка"
В 1965-м году московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" для оформления шоколада "Алёнка" через газету "Вечерняя Москва" объявила конкурс на фотографию девочки, подходящей для оформления обёртки.
На фабрике трудился фотокорреспондент Александр Геринас родом из литовских евреев, имевший звание заслуженного работника культуры РСФСР. Еще в 1960-м году его супруга запечатлела на пленке их восьмимесячную дочь Леночку в шёлковом платке, после чего снимок был использован журналом «Здоровье». Не удивительно, что в конкурсе победила эта фотография.
В таком виде обёртка шоколада "Алёнка" начала выпускаться с 1965 года и выпускается и по сей день.
А вот само название шоколада присвоили в честь другой Елены - единственной дочери космонавтов Андрияна Николаева и Валентины Терешковой, которая родилась в июне 1964 года.
Жизнь после славы
Обе эти девочки до сих пор живы-здоровы: одной из них в этом году исполняется 90, а другой - 65.
В 1938 году отец Хесси был ненадолго арестован эсэсовцами, и в этом же году семья эмигрировала во Францию, поселившись в Париже. Позже они переехали на Кубу, а оттуда в 1949 году — в США. Там Хесси Левинсон вышла замуж за Эрла Тафта и стала профессором химии в Университете Сент-Джонс в Нью-Йорке.
Елена Геринас живет в подмосковных Химках, трудится фармацевтом, имеет двух детей и вполне счастлива. В 2000-м году она попыталась получить 5 млн рублей от фабрики "Красный Октябрь" за использование своего фото без разрешения, но образ Алёнки был признан собирательным, поскольку художники немного изменили его: удлинили лицо, нарумянили щеки, нарисовали более пухлые губы, а цвет глаз поменяли с карего на голубой.