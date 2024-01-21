В XX веке образцом арийской внешности в Германии и славянской красоты в России послужили две еврейские девочки

Хесси Левинсон - "идеальный немецкий младенец"

Хесси Левинсон-Тафт (Hessy Levinsons Taft) родилась 17 мая 1934 года в Берлине в еврейской семье Якоба и Паулины Левинсон, которые переехали в Берлин из Латвии в 1928 году. Мать привела шестимесячную Хесси к берлинскому фотографу Гансу Баллину, чтобы сделать снимки для семейного альбома.

А в 1935-м году берлинский журнал "Солнце в доме" (Sonne ins Haus) проводил конкурс на "самого красивого арийского ребёнка". И фотограф без уведомления родителей отослал фотографию ребёнка на конкурс, в котором эта фотография и победила, будучи отобранной лично министром пропаганды Йозефом Геббельсом. Фотография Хесси попала не только на обложку журнала, но и на открытки, которые разошлись по Третьему рейху многотысячными тиражами.

Опасаясь, что нацисты обнаружат, что их семья еврейская, родители сообщили об этом фотографу, на что тот ответил, что знал об этом и намеренно включил фотографию девочки в конкурс, чтобы высмеять нацистов.