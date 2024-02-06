В Университете "Дубна" прошла встреча с генеральным директором "Цифровой мануфактуры"

вторник, 27 февраля 2024 | 16:35 589 Университет "Дубна"
Генеральный директор резидента ОЭЗ "Дубна" «Цифровая мануфактура» Дмитрий Зеленков провел встречу со студентами 3-4 курсов Института системного анализа и управления (ИСАУ) Университета "Дубна" и рассказал ребятам о перспективах работы в сфере цифрового сопровождения производственных процессов.

Сейчас успешна та компания, в которой все работает в цифре, на лету», — отметил Дмитрий.

Лектор сделал упор на то, что современные проекты в инженерной среде не могут и далее позволять себе обрастать бесконечными бумажными вариантами техзаданий и проходить десятки «бумажных» согласований. Поэтому для производств очень важно правильно проектировать и реализовывать свои цифровые модели сопровождения производственного процесса.

Студенты задавали вопросы, связанные и с непосредственными рабочими обязанностями на стажировке, и с перспективами наукоемких разработок, и с возможностями дообучения в части инженерии, а после завершения встречи заинтересованные ребята заполнили анкеты соискателей на должности стажеров-разработчиков, аналитиков и тестировщиков.

Университет Дубна  времяцифры  встреча
06.02.2024 | 13:30    456
О концепции программы развития ИСАУ Университета "Дубна"
На очередном заседании Ученого совета Университета «Дубна» основным был вопрос о программе развития Института системного анализа и управления.
20.02.2024 | 14:31    682
Университет "Дубна" и «Авиапром» готовы вместе учить инженеров-авиастроителей
Состоялась встреча представителей Инженерно-физического института Университета "Дубна" и ООО «АвиаПром».
08.02.2024 | 18:19    378
Университет "Дубна": Ученый VS яблоко
Ученый – это человек, который сможет найти применение любому предмету. А что будет, если дать обычное яблоко исследователям? Какое применение они бы ему нашли в своей профессиональной области?