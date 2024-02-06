В Университете "Дубна" прошла встреча с генеральным директором "Цифровой мануфактуры"

Сейчас успешна та компания, в которой все работает в цифре, на лету», — отметил Дмитрий.

Лектор сделал упор на то, что современные проекты в инженерной среде не могут и далее позволять себе обрастать бесконечными бумажными вариантами техзаданий и проходить десятки «бумажных» согласований. Поэтому для производств очень важно правильно проектировать и реализовывать свои цифровые модели сопровождения производственного процесса.

Студенты задавали вопросы, связанные и с непосредственными рабочими обязанностями на стажировке, и с перспективами наукоемких разработок, и с возможностями дообучения в части инженерии, а после завершения встречи заинтересованные ребята заполнили анкеты соискателей на должности стажеров-разработчиков, аналитиков и тестировщиков.