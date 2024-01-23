В Университете "Дубна" прошел тур Региональной конференции по естественным наукам

По традиции, были организованы три секции: «Науки о Земле», «Физика» и «Химия». На секциях были представлены актуальные темы для исследований, поэтому в большинстве случаев после представления доклада было много вопросов и комментариев, и не только от членов комиссии, но и от других участников и присутствующих гостей.

В этом году Университет встречал юных исследователей из Дубны, Дмитрова, Москвы, Калуги, Электростали, Конаково, Лобни, Вербилок.