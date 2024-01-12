В Университете "Дубна" открывается учебный центр компании «Ред Софт»

вторник, 06 февраля 2024 | 16:23 437 Университет "Дубна"
Компания «Ред Софт» и Университет "Дубна" заключают соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на базе ВУЗа будет открыт учебный центр.

В нем преподаватели Университета смогут пройти сертификацию и получить право обучать сотрудников любых организаций, где используется ПО компании «Ред Софт» — отечественного поставщика решений и услуг в области информационных технологий.

Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения.

В рамках договора «Ред Софт» предоставляет программы обучения по соответствующим курсам, а также маркетинговые материалы по программным продуктам. Слушателям, успешно завершившим обучение, будут выданы сертификаты.

Университет Дубна  IT  образование  сотрудничество
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