В Университете "Дубна" открывается учебный центр компании «Ред Софт»

В нем преподаватели Университета смогут пройти сертификацию и получить право обучать сотрудников любых организаций, где используется ПО компании «Ред Софт» — отечественного поставщика решений и услуг в области информационных технологий.

Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения.

В рамках договора «Ред Софт» предоставляет программы обучения по соответствующим курсам, а также маркетинговые материалы по программным продуктам. Слушателям, успешно завершившим обучение, будут выданы сертификаты.