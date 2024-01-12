В Университете "Дубна" откроется пространство Студенческого КБ

СКБ — это новая лаборатория (ауд. 2-109), где с этого года ребята из Международной инженерной школы будут работать над реализацией проектов. В первом семестре они занимались постановкой задач и проектированием. Во втором семестре студентам-инженерам предстоит представить 5 уже реализованных проектов.

Над тремя из них ребята работают под руководством молодых сотрудников ГосМКБ «Радуга»:

Модель БПЛА из новейшего композитного материала Аэротруба для проведения физических экспериментов Методика аэродинамической оптимизации ЛА

Два проекта — от инженеров ОИЯИ, связанных с электроникой:

Блок генерации управляющих сигналов Блок коррекции сигналов и сбора данных

Работа над проектами в команде под руководством первоклассных наставников сильно повысит навыки и умения студентов, которые пригодятся и в профессиональной деятельности после университета.

Реализуя студенческий проект — СКБ — на каникулах, оргкоманда проделала большую работу. Ребята спланировали пространство и сделали все необходимые монтажные работы для полного оснащения своей рабочей зоны. Скоро СКБ заживет полной инженерной жизнью.