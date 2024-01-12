В Университете "Дубна" откроется пространство Студенческого КБ

пятница, 02 февраля 2024 | 20:44 483 Университет "Дубна"
Студенты Международной инженерной школы Университета "Дубна" своими силами строят новую инженерную лабораторию.

СКБ — это новая лаборатория (ауд. 2-109), где с этого года ребята из Международной инженерной школы будут работать над реализацией проектов. В первом семестре они занимались постановкой задач и проектированием. Во втором семестре студентам-инженерам предстоит представить 5 уже реализованных проектов.

Над тремя из них ребята работают под руководством молодых сотрудников ГосМКБ «Радуга»:

  1. Модель БПЛА из новейшего композитного материала
  2. Аэротруба для проведения физических экспериментов
  3. Методика аэродинамической оптимизации ЛА

Два проекта — от инженеров ОИЯИ, связанных с электроникой:

  1. Блок генерации управляющих сигналов
  2. Блок коррекции сигналов и сбора данных

Работа над проектами в команде под руководством первоклассных наставников сильно повысит навыки и умения студентов, которые пригодятся и в профессиональной деятельности после университета.

Реализуя студенческий проект — СКБ — на каникулах, оргкоманда проделала большую работу. Ребята спланировали пространство и сделали все необходимые монтажные работы для полного оснащения своей рабочей зоны. Скоро СКБ заживет полной инженерной жизнью.

Университет Дубна  наука  строительство
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