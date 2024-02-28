В Талдоме задержан местный житель за хищение охотничьего ружья

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотруджниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый неработающий 33-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый – знакомый заявителя - находился у него в гостях и похитил ружье.

В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело по ст. 226 УК РФ "за хищение оружия". Талдомским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За нарушение правил хранения оружия и боеприпасов в отношении заявителя также составлен административный протокол.