В последний день января в России вышел первый указ о борьбе с коррупцией

четверг, 01 февраля 2024 | 09:01 215
300 лет назад, 31 января 1724 года, датирован Указ императора Петра I "О повиновении командирам во всем, что не противно указам".

Согласно документу, ежели приказания начальства будут противны царским указам, то их выполнять не следовало, чтобы не подвергнуться наказанию как преступнику. При этом своему командиру следовало тайно объявить, что его приказ или поручение противоречит закону.

Если реакции не было, то предоставлялось право протестовать и доносить вышестоящему командиру, не помогало — обращаться к генерал-прокурору и даже Его Величеству

Но уж если окажется неправ, то жалобщик будет наказан так, словно это он совершил данный проступок.

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