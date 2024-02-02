В парке «Солнечный берег» в Запрудне прошёл фестиваль северных народов «Зов холода»

Мероприятие посетили больше 1000 человек. В этот день работали интерактивные зоны «Хижина шамана», «Эскимосская хижина» и стрит-арт площадка «Морозные узоры».
Во время открытия фестиваля на сцене выступил этнический ансамбль «Кочевник», который познакомил гостей с музыкальными традициями народов Крайнего Севера. Посетители участвовали в интерактивных программах и в хороводе «Разговор с огнем».
Все желающие смогли прокатиться на оленьей упряжке и пони, приобрести изделия ручной работы местных мастеров, а также сделать памятные снимки в тематических фотозонах.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).