В парке «Солнечный берег» в Запрудне прошёл фестиваль северных народов «Зов холода»

Мероприятие посетили больше 1000 человек. В этот день работали интерактивные зоны «Хижина шамана», «Эскимосская хижина» и стрит-арт площадка «Морозные узоры».

Во время открытия фестиваля на сцене выступил этнический ансамбль «Кочевник», который познакомил гостей с музыкальными традициями народов Крайнего Севера. Посетители участвовали в интерактивных программах и в хороводе «Разговор с огнем».