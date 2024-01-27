В Объединенном институте стартовала школа по теории ядра и астрофизическим приложениям

Традиционно мероприятие проводилось с 2012 года совместно с научными центрами и институтами Объединения имени Германа фон Гельмгольца (Helmholtz Association, Германия) в рамках научно-образовательного проекта «Дубненская школа по теоретической физике DIAS-TH» (Dubna International Advanced School of Theoretical Physics).

В течение недели в рамках программы школы NTAA 24 будут прочитаны лекции по следующим тематикам: