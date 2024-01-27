В Объединенном институте стартовала школа по теории ядра и астрофизическим приложениям

12-16 февраля в Объединенном институте проходит школа «Теория ядра и астрофизические приложения» (NTAA 24), организованная Лабораторией теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ.
Традиционно мероприятие проводилось с 2012 года совместно с научными центрами и институтами Объединения имени Германа фон Гельмгольца (Helmholtz Association, Германия) в рамках научно-образовательного проекта «Дубненская школа по теоретической физике DIAS-TH» (Dubna International Advanced School of Theoretical Physics).
В течение недели в рамках программы школы NTAA 24 будут прочитаны лекции по следующим тематикам:
- исследования ядерной структуры;
- термоядерные реакции и реакции многонуклонных передач;
- ядерные реакции, представляющие интерес в астрофизике;
- современные подходы к делению ядер;
- взаимодействия нейтрино с ядрами / ядерной материей и сверхновыми;
- кластерные подходы к описанию свойств ядер.
Слушатели школы выступят с презентациями, посвященными результатам их научной работы. В программе Школы также предусмотрена экскурсия на Фабрику сверхтяжелых элементов ЛЯР ОИЯИ.