В Объединенном институте стартовала школа по теории ядра и астрофизическим приложениям

понедельник, 12 февраля 2024 | 22:07 377 ОИЯИ
12-16 февраля в Объединенном институте проходит школа «Теория ядра и астрофизические приложения» (NTAA 24), организованная Лабораторией теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова ОИЯИ.

Традиционно мероприятие проводилось с 2012 года совместно с научными центрами и институтами Объединения имени Германа фон Гельмгольца (Helmholtz Association, Германия) в рамках научно-образовательного проекта «Дубненская школа по теоретической физике DIAS-TH» (Dubna International Advanced School of Theoretical Physics).

В течение недели в рамках программы школы NTAA 24 будут прочитаны лекции по следующим тематикам:

  • исследования ядерной структуры;
  • термоядерные реакции и реакции многонуклонных передач;
  • ядерные реакции, представляющие интерес в астрофизике;
  • современные подходы к делению ядер;
  • взаимодействия нейтрино с ядрами / ядерной материей и сверхновыми;
  • кластерные подходы к описанию свойств ядер.

Слушатели школы выступят с презентациями, посвященными результатам их научной работы. В программе Школы также предусмотрена экскурсия на Фабрику сверхтяжелых элементов ЛЯР ОИЯИ.

ОИЯИ  школа
Читать в
Оставить отзыв в
 
27.01.2024 | 16:05    591
Директор Объединенного института Григорий Трубников удостоен звания «Почетный профессор МГУ»
Церемония вручения состоялась 25 января 2024 года в Главном здании МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках торжественного заседания, посвященного 269-летию университета.
16.02.2024 | 19:53    295
Начинается очередная экспедиция Объединенного института по развертыванию нейтринного телескопа на Байкале
На озере Байкал с 16 февраля 2024 года начала свою работу очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD.
12.02.2024 | 14:02    329
Объединенный институт принял участие в крупной профильной российской конференции в МИФИ
6-8 февраля проходила ежегодная Научно-практическая конференция «Физико-технические и интеллектуальные системы».