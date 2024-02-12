В Объединенном институте началась конференция по проблемам современной математической физики

В этом году количество участников превысило 70 человек.

Со вступительным словом выступил директор лаборатории Дмитрий Казаков. Основные цели таких мероприятий, по его мнению, заключаются в продолжении развития современной науки и в сохранении международных отношений.

Я очень рад, что несмотря на непростую обстановку в мире, мы можем видеть в зале коллег из разных стран мира. Мне кажется, что своим участием мы показывем, что наука, действительно, сближает людей», — отметил директор ЛТФ ОИЯИ.

В течение недели в рамках мероприятия будут обсуждаться следующие темы:

математическая физика;

гравитация;

интегрируемые системы;

суперсимметрия;

теория высших спинов.

Программа конференции состоит из основных пленарных заседаний, на которых проводятся выступления участников с докладами и их дальнейшие обсуждения. Совещания проводятся как на русском, так и на английском языках.