В Объединенном институте началась конференция по проблемам современной математической физики

В этом году количество участников превысило 70 человек.
Со вступительным словом выступил директор лаборатории Дмитрий Казаков. Основные цели таких мероприятий, по его мнению, заключаются в продолжении развития современной науки и в сохранении международных отношений.
Я очень рад, что несмотря на непростую обстановку в мире, мы можем видеть в зале коллег из разных стран мира. Мне кажется, что своим участием мы показывем, что наука, действительно, сближает людей», — отметил директор ЛТФ ОИЯИ.
В течение недели в рамках мероприятия будут обсуждаться следующие темы:
- математическая физика;
- гравитация;
- интегрируемые системы;
- суперсимметрия;
- теория высших спинов.
Программа конференции состоит из основных пленарных заседаний, на которых проводятся выступления участников с докладами и их дальнейшие обсуждения. Совещания проводятся как на русском, так и на английском языках.