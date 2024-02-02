В МСЧ №9 ФМБА России в Дубне провели мероприятие «Всемирный день борьбы с раком»

Восторженные отзывы получили врачи-онкологи ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, НИИ Пульмонологии ФМБА России, которые 4 февраля провели мероприятие «Всемирный день борьбы с раком» в стенах Медико-санитарной части №9 в Дубне.
Масштабная акция прошла в формате дня открытых дверей под девизом «Заботы достойны все!». Врачи-онкологи самых разных специальностей принимали пациентов бесплатно, без записи в порядке живой очереди и независимо от прикрепления к медучреждению.