В крупнейшем испытании запаса хода электромобилей на этот раз победила не Tesla

Tesla доминировала последние четыре года, но на зимнем этапе El Prix 2024 года ее обогнал новичок - китайский электромобиль HiPhi Z.

Он не только продемонстрировал наибольший запас хода в холодную погоду, но и ближе всех конкурентов приблизился к заявленной производителем дальности - автомобиль проехал 522 км, не дотянув 6% до заявленных 555 км.

Tesla Model 3, самый популярный электрический седан, проехал 441 км, что на 30% меньше, чем заявленные производителем 629 км.