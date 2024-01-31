В крупнейшем испытании запаса хода электромобилей на этот раз победила не Tesla

воскресенье, 04 февраля 2024 | 15:34 719
Норвежская автомобильная федерация провела мероприятие El Prix, в ходе которого тестируется реальный запас хода популярных электромобилей со всего мира и различных ценовых категорий.

Tesla доминировала последние четыре года, но на зимнем этапе El Prix 2024 года ее обогнал новичок - китайский электромобиль HiPhi Z.

Он не только продемонстрировал наибольший запас хода в холодную погоду, но и ближе всех конкурентов приблизился к заявленной производителем дальности - автомобиль проехал 522 км, не дотянув 6% до заявленных 555 км.

Tesla Model 3, самый популярный электрический седан, проехал 441 км, что на 30% меньше, чем заявленные производителем 629 км.

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