В Кимрах благодаря прокуратуре сирота получила благоустроенную квартиру

Жительница города Кимры в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей, в связи с чем была включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
Вопреки требованиям законодательства, по достижении 18-летнего возраста жильем она обеспечена не была.
В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации и регионального министерства социальной защиты населения обеспечить сироту жилым помещением.
Суд удовлетворил требования надзорного органа - заявительнице предоставлена благоустроенная квартира.