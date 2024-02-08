В Кимрах благодаря прокуратуре сирота получила благоустроенную квартиру

вторник, 06 февраля 2024 | 19:04 447 Кимрская прокуратура
Жительница города Кимры в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей, в связи с чем была включена в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Вопреки требованиям законодательства, по достижении 18-летнего возраста жильем она обеспечена не была.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации и регионального министерства социальной защиты населения обеспечить сироту жилым помещением.

Суд удовлетворил требования надзорного органа - заявительнице предоставлена благоустроенная квартира.

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