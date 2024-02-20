В Дубне вручили благодарности губернатора Подмосковья за участие в ликвидации аварий тепло- и энергоснабжения

В январские дни 2024 года, когда в Подмосковье были зафиксированы аномальные холода, дубненские сотрудники АО «Энерготен» не только работали в непростых условиях и предотвратили аварийные ситуации в Дубне, но и помогали в соседних округах ликвидировать последствия аварий на объектах тепло - и энергоснабжения.