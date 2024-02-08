В Дубне спасли застрявшего в приоткрытом окне кота

За помощью по 112 к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что ее любимец хотел пролезть через приоткрытое окно из комнаты на балкон, но что-то пошло не так и питомец застрял. Хозяйка постаралась осторожно вытащить кота, но ничего не вышло.

Прибыв по указанному адресу, специалисты осмотрели пленника и приступили к его освобождению. Работники подразделения надели защитные перчатки и с помощью специального инструмента аккуратно отжали пластиковое окно, а затем передали питомца обеспокоенной хозяйке. Во время спасения кот вел себя спокойно и тихо, будто понимая, что спасатели хотят ему помочь.