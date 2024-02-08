В Дубне спасли застрявшего в приоткрытом окне кота

вторник, 06 февраля 2024 | 17:57 572 Мособлпожспас
5 февраля работники дубненского поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли кота, который застрял в оконной раме в Дубне.

За помощью по 112 к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что ее любимец хотел пролезть через приоткрытое окно из комнаты на балкон, но что-то пошло не так и питомец застрял. Хозяйка постаралась осторожно вытащить кота, но ничего не вышло.

Прибыв по указанному адресу, специалисты осмотрели пленника и приступили к его освобождению. Работники подразделения надели защитные перчатки и с помощью специального инструмента аккуратно отжали пластиковое окно, а затем передали питомца обеспокоенной хозяйке. Во время спасения кот вел себя спокойно и тихо, будто понимая, что спасатели хотят ему помочь.

Дубна  Мособлпожспас  звери  происшествия
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