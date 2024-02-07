В Дубне пьяный отчим избил падчерицу за плохую успеваемость в школе

понедельник, 19 февраля 2024 | 16:03 342 ГУ МВД России по Московской области
Вечером 13 февраля в Дубне мужчина злоупотребил спиртными напитками (поводом стали проблемы в семье брата). А после этого заявил жене, что идет в комнату 13-летней падчерицы, чтобы ее «воспитать».

Там он стал бить девочку кулаками по голове и лицу, а затем и по телу. Мать школьницы пыталась остановить мужа, но безуспешно. Тогда женщина побежала за помощью к соседям. К счастью, семикласснице самой удалось вырваться от изувера и убежать на улицу.

Мать пояснила, что дочь часто прогуливает школьные занятия и получает плохие оценки, что нервирует отчима. При этом школьница увлекается рисованием и игрой на гитаре. Дама простила мужа и просит не привлекать его к ответственности за содеянное.

Позже медики зафиксировали у избитой ушибы лица, шеи, тела, а также рану верхней губы.

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