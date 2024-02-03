В Дубне прошла "Лыжня Кронштадта - 2024"

воскресенье, 11 февраля 2024 | 16:03 201
10 февраля на стадионе «Юде-Кон» в Дубне прошла "Лыжня Кронштадта".

В коллективе компании "Кронштадт" немало людей, которые дружат со спортом: летом участвовали в велопробеге, зимой попробовали свои силы в лыжных гонках.

К мероприятию присоединились гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Спортивный праздник сопровождался развлекательной и концертной программой, в зимний день лыжники и болельщики согревались чаем и пирожками.

"Лыжня Крондштата" уже стала традицией наукограда.

Дубна  спорт  Кронштадт
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