В Дубне прошла "Лыжня Кронштадта - 2024"

В коллективе компании "Кронштадт" немало людей, которые дружат со спортом: летом участвовали в велопробеге, зимой попробовали свои силы в лыжных гонках.

К мероприятию присоединились гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Спортивный праздник сопровождался развлекательной и концертной программой, в зимний день лыжники и болельщики согревались чаем и пирожками.