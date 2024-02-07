В Дубне под суд за убийство знакомого попал местный житель

В дневное время 11 ноября 2023 года, находясь в квартире в доме 4/18 «Б» по ул. Володарского г. Дубны, между обвиняемым и его знакомым - гражданином Украины - в ходе совместного распития спиртных напитков произошел словесный конфликт. Обвиняемый, действуя умышленно, нашел нож, которым нанес несколько ударов в области жизненно важных органов потерпевшего. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Дубненский суд для рассмотрения по существу.