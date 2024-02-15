Университет "Дубна" принял участие в выставке-форуме «Россия»

понедельник, 12 февраля 2024 | 15:02 405 Университет "Дубна"
Посетителям продемонстрировали VR-трактор и VR-велосипед.

Разработка последнего стала возможна благодаря гранту, который студенты выиграли в конкурсе «Студенческий стартап».

«Мы выиграли грант на разработку иммерсивного тренажера, велосипеда виртуальной реальности. Смысл его работы такой — можно надеть специальные очки, сесть на свой обычный велосипед, поставить его на специальную подставку, которую разработали наши студенты, и покататься по отрисованной 3D-карте. Здесь симулируется нагрузка, повороты, отклонения, то есть достигается максимальный эффект погружения», — сказал руководитель студии инженерного моделирования Лев Теряев.

Университет Дубна  выставка
Читать в
Оставить отзыв в
 
15.02.2024 | 14:10    465
Университет «Дубна» - в ТОП-20 вузов России по отзывам студентов
Рейтинг составлен порталом для поступающих «Табитуриент.Ру».
02.02.2024 | 20:44    513
В Университете "Дубна" откроется пространство Студенческого КБ
Студенты Международной инженерной школы Университета "Дубна" своими силами строят новую инженерную лабораторию.
19.01.2024 | 14:34    514
Дубну посетила делегация из Технологического университета им. А.А. Леонова
Встреча с представителями из Королева прошла в стенах Университета «Дубна» 17 января.