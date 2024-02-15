Университет "Дубна" принял участие в выставке-форуме «Россия»

«Мы выиграли грант на разработку иммерсивного тренажера, велосипеда виртуальной реальности. Смысл его работы такой — можно надеть специальные очки, сесть на свой обычный велосипед, поставить его на специальную подставку, которую разработали наши студенты, и покататься по отрисованной 3D-карте. Здесь симулируется нагрузка, повороты, отклонения, то есть достигается максимальный эффект погружения», — сказал руководитель студии инженерного моделирования Лев Теряев.