Уникальные пейзажи Алтая украсили стены отделений Дубненской больницы

«Выражаю благодарность за передачу для больницы необычной и красивой коллекции фотографий руководству компании «Телесеть» и лично Илье Проху. Интерьер отделений очень преобразился, притягивает и останавливает взгляды всех наших посетителей, отвлекая от тревожных мыслей», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Напоминаем, что ранее работы фотографа Павла Филатова были представлены на выставке под открытым небом на Менделеевской набережной Дубны. Фотограф несколько раз в год посещает Алтай, чтобы запечатлеть дикую природу в разные времена года. Также он написал несколько книг, посвящённых Алтаю и Барнаулу.