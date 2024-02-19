Уникальные пейзажи Алтая украсили стены отделений Дубненской больницы

вторник, 27 февраля 2024 | 17:26 578 Дубненская больница
Более 40 фотографий уникальной живой природы Алтая, автором которых является фотограф Павел Филатов, передала Дубненской больнице телекоммуникационная компания «Телесеть».

Фотографии украшают стены отделений стационара городской больницы. У пациентов, находящихся на лечении и медицинского персонала, оказывающего помощь, появилась возможность ежедневно любоваться яркими красками природы.

Глядя на выразительную красоту гор, лесов, озер, водопадов, цветов, - каждый получает массу положительных эмоций, которые напрямую влияют на состояние здоровья. Художественные фотографии помогают пациентам отвлечься от болезни и настроиться на скорейшее выздоровление, а медицинским работникам вдохновиться для дальнейшей работы.

«Выражаю благодарность за передачу для больницы необычной и красивой коллекции фотографий руководству компании «Телесеть» и лично Илье Проху. Интерьер отделений очень преобразился, притягивает и останавливает взгляды всех наших посетителей, отвлекая от тревожных мыслей», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Напоминаем, что ранее работы фотографа Павла Филатова были представлены на выставке под открытым небом на Менделеевской набережной Дубны. Фотограф несколько раз в год посещает Алтай, чтобы запечатлеть дикую природу в разные времена года. Также он написал несколько книг, посвящённых Алтаю и Барнаулу.

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