Уникальные пейзажи Алтая украсили стены отделений Дубненской больницы

Фотографии украшают стены отделений стационара городской больницы. У пациентов, находящихся на лечении и медицинского персонала, оказывающего помощь, появилась возможность ежедневно любоваться яркими красками природы.
Глядя на выразительную красоту гор, лесов, озер, водопадов, цветов, - каждый получает массу положительных эмоций, которые напрямую влияют на состояние здоровья. Художественные фотографии помогают пациентам отвлечься от болезни и настроиться на скорейшее выздоровление, а медицинским работникам вдохновиться для дальнейшей работы.
«Выражаю благодарность за передачу для больницы необычной и красивой коллекции фотографий руководству компании «Телесеть» и лично Илье Проху. Интерьер отделений очень преобразился, притягивает и останавливает взгляды всех наших посетителей, отвлекая от тревожных мыслей», - поделился главный врач Игорь Давронов.
Напоминаем, что ранее работы фотографа Павла Филатова были представлены на выставке под открытым небом на Менделеевской набережной Дубны. Фотограф несколько раз в год посещает Алтай, чтобы запечатлеть дикую природу в разные времена года. Также он написал несколько книг, посвящённых Алтаю и Барнаулу.