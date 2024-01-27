Ученые Объединенного института удостоены высоких наград России

В дни празднования 300-летнего юбилея со дня основания Российской академии наук стало известно, что научный вклад ряда ведущих ученых Объединенного института ядерных исследований – академиков и членов-корреспондентов РАН – был отмечен высокими государственными наградами Российской Федерации.
- Орденом Александра Невского награжден научный руководитель ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев.
- Орденом Дружбы отмечен вице-директор ОИЯИ член-корреспондент РАН Владимир Кекелидзе.
- Орден Почета получил главный научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ член-корреспондент РАН Виктор Аксенов.
- Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден начальник Отделения нейтронных исследований и разработок в области конденсированных сред ЛНФ ОИЯИ член-корреспондент РАН Александр Белушкин.
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил специальный представитель директора Института по сотрудничеству с международными и российскими научными организациями академик РАН Борис Шарков.
- Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен помощник директора Института по развитию медико-биологических проектов член-корреспондент РАН Григорий Ширков.
- Благодарность Президента Российской Федерации объявлена главному научному сотруднику ЛФВЭ ОИЯИ академику РАН Игорю Мешкову.