Ученые Объединенного института удостоены высоких наград России

среда, 07 февраля 2024 | 17:29 368 ОИЯИ
В дни празднования 300-летнего юбилея со дня основания Российской академии наук стало известно, что научный вклад ряда ведущих ученых Объединенного института ядерных исследований – академиков и членов-корреспондентов РАН – был отмечен высокими государственными наградами Российской Федерации.
  1. Орденом Александра Невского награжден научный руководитель ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев.
  2. Орденом Дружбы отмечен вице-директор ОИЯИ член-корреспондент РАН Владимир Кекелидзе.
  3. Орден Почета получил главный научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ член-корреспондент РАН Виктор Аксенов.
  4. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден начальник Отделения нейтронных исследований и разработок в области конденсированных сред ЛНФ ОИЯИ член-корреспондент РАН Александр Белушкин.
  5. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил специальный представитель директора Института по сотрудничеству с международными и российскими научными организациями академик РАН Борис Шарков.
  6. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен помощник директора Института по развитию медико-биологических проектов член-корреспондент РАН Григорий Ширков.
  7. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена главному научному сотруднику ЛФВЭ ОИЯИ академику РАН Игорю Мешкову.
ОИЯИ  награждение
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