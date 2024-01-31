Участником шоу «Голос» стал 20-летний певец из Конаково Георгий Русских

Подача звяки на «Голос» — это исполнение детской мечты, рассказал молодой человек. Он уверен, что получит удовольствие от работы в команде профессионалов: свои кресла к Георгию развернули Полина Гагарина и Владимир Пресняков. В качестве наставника конкурсант выбрал Владимира Преснякова.

Георгий — сын Сергея Севера (Русских), известного в России шансонье, автора ряда популярных песен.