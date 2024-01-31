Участником шоу «Голос» стал 20-летний певец из Конаково Георгий Русских

воскресенье, 04 февраля 2024 | 20:21 301
2 февраля 2024 года на "Первом канале" был показан очередной выпуск 12 сезона шоу «Голос». В числе других претендентов на участие в шоу оказался 20-летий уроженец поселка Новозавидовский Конаковского района Георгий Русских.
Молодой человек исполнил легендарный хит «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации», который попал в саундтрек культового фильма Алексея Балабанова «Брат-2». Сам Георгий утверждает, что выбрал эту песню, потому что похож на Сергея Бодрова.
Подача звяки на «Голос» — это исполнение детской мечты, рассказал молодой человек. Он уверен, что получит удовольствие от работы в команде профессионалов: свои кресла к Георгию развернули Полина Гагарина и Владимир Пресняков. В качестве наставника конкурсант выбрал Владимира Преснякова.
Георгий — сын Сергея Севера (Русских), известного в России шансонье, автора ряда популярных песен.