Трижды попавшийся пьяным за рулём в Кимрах мужчина отправится в колонию

При этом у него уже была непогашенная судимость за пьяное вождение по самому первому случаю. В 00:37 его остановили сотрудники полиции в 15 метрах от дома № 9 по Савеловскому проезду в Кимрах.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость…" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 3 года. Кроме того, его автомобиль конфисковали в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.