Трижды попавшийся пьяным за рулём в Кимрах мужчина отправится в колонию

пятница, 09 февраля 2024 | 19:37 330 Кимрская прокуратура
Имея неснятую судимость по приговору Кашинского межрайонного суда от 11 января 2023 года, в ночь на 14 февраля 2023 года в нетрезвом виде фигурант управлял автомобилем Hundai Accent, передвигаясь на нем по улицам города Калязин и Калязинского района Тверской области, по автодорогам и улицам Талдомского района, а также Кимрского района и улицам города Кимры.
При этом у него уже была непогашенная судимость за пьяное вождение по самому первому случаю. В 00:37 его остановили сотрудники полиции в 15 метрах от дома № 9 по Савеловскому проезду в Кимрах.
Суд признал его виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость…" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 3 года. Кроме того, его автомобиль конфисковали в собственность государства.
Приговор в законную силу не вступил.