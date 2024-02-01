Талдомская кассирша украла кошелек с деньгами у посетителя магазина

По словам потерпевшей, в нем находилось 21 тысяча рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя жительница Талдома. Как оказалось, злоумышленница, являясь кассиром магазина, расположенного на улице Профессиональной в Дмитрове, похитила кошелек с денежными средствами, который заявительница оставила случайно на кассе.

В отношении подозреваемой следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.