Талдомская кассирша украла кошелек с деньгами у посетителя магазина

воскресенье, 18 февраля 2024 | 15:09 482 ГУ МВД России по Московской области
В Дежурную часть ГУ МВД России по Дмитровскому округу поступило заявление от 63-летней местной жительницы о краже кошелька с деньгами.

По словам потерпевшей, в нем находилось 21 тысяча рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя жительница Талдома. Как оказалось, злоумышленница, являясь кассиром магазина, расположенного на улице Профессиональной в Дмитрове, похитила кошелек с денежными средствами, который заявительница оставила случайно на кассе.

В отношении подозреваемой следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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