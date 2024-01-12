Сурок Фил предсказал раннюю весну впервые с 2020 года

Сурок Фил покинул нору и не увидел своей тени, что означает, что весна будет ранней. Фил предсказал скорую весну впервые с 2020 года. Согласно официальной биографии Фила, этот сурок предсказывает погоду с 1886 года, а невероятным долголетием обязан секретному «эликсиру жизни».

Фил — лесной сурок из города Панксатони в Пенсильвании, США, якобы умеющий предсказывать погоду. Согласно традиции, во время праздника «День сурка» (2 февраля) люди пытаются предсказать начало весны по его выходу из домика. Если он увидит тень и сразу же вернётся домой, то зима будет ещё долго, если же не увидит и останется, то весна будет ранняя.

Эта традиция пришла в США и Канаду из Германии вместе с переселенцами. По подсчётам климатологов, точность предсказаний Фила составляет 39%. В то же время, его поклонники и некоторые исследователи праздника утверждают о точности от 75 % до 90 %.